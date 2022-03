Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand mehrerer Pkw in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (VT) Am Samstag, 05.03.2022, um 02:08 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand an einem Pkw in Versmold, Ravensberger Straße auf dem Gelände einer Autowerkstatt informiert. Bei Eintreffen der Polizei brannte ein Pkw, DB, im Heckbereich. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff bereits auf weitere Fahrzeuge über. Durch das Feuer wurden insgesamt 10 Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 200000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unbekannt. Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 052418690 in Verbindung zu setzen.

