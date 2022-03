POL-GT: Telefonbetrüger fordern Geld als Kaution - zahlreiche Anrufe in Verl eingegangen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwoch (02.03., 19.00 Uhr) und Donnerstag (03.03., 10.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Haus am Brockweg eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus. Ersten Angaben verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Brockweg oder in der Umgebung verdächtige ...

mehr