Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Motorrädern

Eisenach (ots)

Mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 16.10.2021, gegen 12.00 Uhr und dem heutigen Morgen, gegen 08.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Garage in einem Garagenkomplex "Am Eichrodter Weg". Die Täter entwendeten eine KTM TXC 4, eine Simson sowie eine Suzuki DR350. Der Wert wurde mit ca. 7.000 Euro angegeben. Die Täter flüchteten mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht derzeit dringen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0243306/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell