Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Hund und Hundehalter nach Beißvorfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Sonntag, 14.08.2022 kam es im Ortsteil Geisingen (Freiberg am Neckar) zu einem Beißvorfall, bei dem ein 17-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Jugendliche war gegen 10:45 Uhr zu Fuß auf dem Bürgersteig der Bietigheimer Straße unterwegs, als ihm auf Höhe eines Fahrradgeschäfts ein Mann mit einem weißen Hund entgegenkam. Im Vorbeigehen schnappte der angeleinte Hund mutmaßlich ohne erkennbaren Grund nach dem 17-Jährigen und biss ihm dabei in die Wade. Der noch unbekannte Mann zog das Tier an der Leine weg, entschuldigte sich kurz bei dem Jugendlichen und setzte seinen Weg fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die bisherigen Ermittlungen führten leider nicht zur Feststellung des Hundes bzw. seines Halters, Zeugen für den Vorfall sind nicht bekannt. Die Polizeihundeführerstaffel Ludwigsburg bittet daher um Mithilfe bei der Identifizierung des noch unbekannten Hundehalters. Der Mann soll etwa Mitte 40 bis Anfang 50 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß gewesen sein sowie schulterlange glatte graue Haare gehabt haben. Der Hund hatte weißes halblanges Fell und war etwa kniehoch, die Rasse ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeihundeführerstaffel Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-9 entgegen.

