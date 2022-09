Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Tankstellenräuber erbeuten dreistelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Zwei noch unbekannte Täter raubten am Donnerstag gegen 19.45 Uhr eine Tankstelle in der Erligheimer Straße in Bönnigheim aus. Die Männer, die ihre Gesichter mit Kleidung bedeckt hatten und jeweils mit Schusswaffen bewaffnet waren, betraten gemeinsam den Verkaufsraum der Tankstelle. Während einer der beiden unter Vorhalt der Waffe vom 58 Jahre alten Kassierer und der 19-jährigen Auszubildenden Geld forderte, schien der zweite Täter Schmiere zu stehen. Der 58-Jährige übergab einen dreistelligen Bargeldbetrag, den der Täter in eine mitgeführte Baumwolltasche mit langen Henkeln steckte. Anschließend ergriff er gemeinsam mit seinem Komplizen zu Fuß die Flucht über einen angrenzenden Fußweg in Richtung der Ulrich-Hahn-Straße. Die beiden Unbekannten trugen Handschuhe, vermutlich dunkle Jeans und Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, ermittelt werden schweren Raubes und sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell