Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Seniorin wird Opfer von Schockanruf-Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter meldete sich am Donnerstagmittag telefonisch bei einer 88-jährigen Frau aus Ludwigsburg und machte ihr durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, ihre Tochter habe in Kroatien einen schweren Autounfall verursacht. Die Tochter müsse deswegen nun in Haft, wenn nicht rechtzeitig eine Kaution gestellt werden könne. Gutgläubig und unter dem Eindruck des dargestellten Sachverhalts übergab die 88-Jährige in der Folge Bargeld in fünfstelliger Höhe an einen noch unbekannten jungen Mann, der das Geld an ihrer Wohnanschrift abholte.

