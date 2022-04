Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Firma in der Rudolf-Diesel-Straße - Polizei nimmt Hinweise entgegen (15. - 18.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Laufe des Osterwochenendes in ein Unternehmen zur Herstellung medizinischer Instrumente in der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen. Über ein zuvor geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Firmengebäudes. Dort öffneten die Eindringlinge gewaltsam zwei Türen. Aus einem Büroraum erbeuteten die Täter Bargeld aus einer Portokasse und verließen mit ihrem Diebesgut das Gebäude. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

