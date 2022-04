Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Heckscheibe an einem geparkten Auto eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise (15. - 18.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Über das Osterwochenende hat ein unbekannter Täter an einem am Ende der Stuttgarter Straße geparkten VW-Bus mit einem Stein die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Der Wagen stand im Zeitraum von Freitagmorgen bis Montagmorgen vor dem Anwesen Stuttgarter Straße 224 am Ortsrand von Tuttlingen. Durch die Tat entstand an dem VW-Bus Sachschaden in Höhe von über 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell