Polizei Köln

POL-K: 211201-3-K Zwei Senioren bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Innerhalb von drei Stunden sind am Dienstagabend (30. November) zwei Senioren (m72, w73) bei Verkehrsunfällen im rechtsrheinischen Stadtgebiet schwer verletzt worden. Beide waren zu Fuß unterwegs.

Gegen 19.40 erfasste eine 18 Jahre alte Fahranfängerin den 72-Jährigen auf der Frankfurter Straße in Köln-Urbach frontal mit ihrem Fiat Panda, als der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Der Senior prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Kleinwagens und erlitt schwere Gesichtsverletzungen.

Gegen 22 Uhr stürzte die 73-jährige Frau an der Haltestelle Herler Straße in Köln-Buchheim ohne Fremdeinwirkung gegen eine in Richtung Mülheimer Brücke anfahrende Stadtbahn. (al/de)

