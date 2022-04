Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Worndorf - Buchheim, K 5941, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz in einer Kurve leicht verletzt (18.04.2022)

Worndorf - Buchheim, K 5941, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Sturz in einer Kurve zwischen Worndorf und Buchheim hat sich ein Motorradfahrer am Montagabend leichte Verletzungen zugezogen. Der 20-jährige Biker war gegen 19.20 Uhr mit einer 1000er Honda auf der Kreisstraße 5941 von Worndorf in Richtung Buchheim unterwegs und stürzte aus bislang nicht bekannter Ursache im Verlauf einer Linkskurve im Bereich des Steinbruchs Buchheim. Der vermutlich mit einer Fraktur an der rechten Hand verletzte Biker wurde mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell