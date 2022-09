Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Polizeieinsatz nach Bedrohung von 14 Jahre altem Schüler

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Weil im Schönbuch, nachdem ein 14 Jahre alter Schüler von zwei 16-jährigen Jugendlichen auf dem Gelände einer Schule in der Straße "In der Röte" in Weil im Schönbuch bedroht worden war. Als sich der 14-Jährige gegen 09.30 Uhr, während der Pause auf dem Schulhof aufhielt, wurde er von den beiden Tatverdächtigen, bei denen es sich um keine Mitschüler handelt, angesprochen und vom Hof herunter gezogen. Einer der beiden 16-Jährigen forderte den Jüngeren aus noch unbekannter Ursache zu einem Kampf heraus. Als der 14-Jährige ablehnte, präsentierte der 16-Jährige eine vermeintlich echte Schusswaffe, die er im Gürtel trug. Mutmaßlich um weitere Repressalien abzuwenden, ließ sich das Opfer schließlich vom Tatverdächtigen schlagen. Im weiteren Verlauf gelang es ihm sich von den beiden Jugendlichen zu entfernen, während gleichzeitig ein Lehrer auf sie aufmerksam wurde und vom Schulgelände verwies. Der 14-Jährige offenbarte sich hierauf dem Lehrer, worauf die Polizei verständigt wurde. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnten beide Tatverdächtige unweit des Tatort widerstandslos vorläufig festgenommen und zum Polizeiposten Schönaich gebracht werden. Die Schusswaffe wurde in einem Gebüsch nahe der Bushaltestelle am Schulgelände aufgefunden. Es handelt sich um eine nicht funktionsfähige Softairwaffe. Nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jugendlichen Tatverdächtigen an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und Körperverletzung dauern an.

