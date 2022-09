Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Denkendorf: VW landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots)

Ein 19 Jahre alter VW-Fahrer war am Donnerstag gegen 11:15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung München unterwegs. In einem Baustellenbereich kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine sich langsam erhöhende Betonleitwand. Hierdurch geriet der VW in Schräglage und landete schließlich auf dem Dach. Der 19-Jährige konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 15.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls bildete sich ein Rückstau bis zum Autobahnkreuz Stuttgart, wobei die Rettungsgasse nur mangelhaft bis gar nicht gebildet wurde. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg verzeichnete diesbezüglich rund zehn Verstöße. Es wird darauf hingewiesen, dass das Nichtbilden einer Rettungsgasse bei stockendem Verkehr oder Stau zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 200 Euro nach sich ziehen kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell