Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Scheibe eines Linienbusses eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigten am Donnerstagmorgen gegen 06:10 Uhr einen Linienbus, der an der Haltestelle "Hallenbad" in der Berliner Straße in Maichingen stand. Mutmaßlich warf der Täter mit einem Stein gegen die Verglasung auf der rechten Seite des Busses. Hierdurch ging eine Fensterscheibe zu Bruch, es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

