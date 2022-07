Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: PKW-Brand in Groß Hehlen

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag um 15:39 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Fahrzeugbrand auf dem Gelände einer Tankstelle alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle in der Straße "Zur Hasselklink" brannte der PKW in voller Ausdehnung. Der Brand konnte mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Groß Hehlen und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

