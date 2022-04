Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Polizei löste Party auf

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.4.2022 löste die Polizei eine Party auf der Ahlener Straße in Hoetmar auf. Die Einsatzkräfte hatten den Gastgeber und die etwa 140 Gäste bei zwei Einsätzen ermahnt, bevor sie die Feier gegen 2.00 Uhr für beendet erklärten. Während ein Teil der Teilnehmenden die Veranstaltung verließ, verweilten mehrere Kleingruppen, etwa vierzig Personen gesamt, auf der Straße vor dem Haus. Es wurde noch einmal hitzig, nachdem ein Unbekannter einem Polizisten seine medizinische Maske vom Gesicht gerissen hatte und dieser dem Mann reflexartig ins Gesicht schlug. Daraufhin solidarisierten sich die Umstehenden mit dem Mann. Die Einsatzkräfte forderten die Anwesenden erneut auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Für die mögliche Missachtung drohten sie Ingewahrsamnahmen und den Einsatz des Pfeffersprays an. Nachdem weitere Kräfte die Auflösung unterstützten, entfernten sich auch die letzten Personen. Während des Einsatzes hatten Unbekannte Radkappen an Streifenwagen entfernt und damit Unfug getrieben. Die Einsatzkräfte fanden alle Radkappen wieder, eine jedoch beschädigt, so dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Gastgeber der Feier muss wegen der wiederholten ordnungswidrigen Ruhestörung mit einem Bußgeld rechnen.

