Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unbekannte stahlen Getränke aus Schulkiosk

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.4.2022 hielten sich jüngere Personen zwischen 1.45 Uhr und 2.00 Uhr auf dem Schulgelände an der Rosenstraße in Warendorf auf und stahlen aus dem Schulkiosk Getränke. Ein Anwohner informierte die Polizei darüber, dass sich mehrere Personen aus dem Schuldach sowie im Schulgebäude befunden hätten und die Gruppe geflüchtet sei. An der Schule stellten Polizisten mehrere offene Eingangstüren sowie eine aufgebrochene Kiosktür fest und am Walraweweg Getränkekartons. Diese stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Fahndung nach den Täter verlief erfolgslos. Wer hat im Bereich der Rosenstraße und der näheren Umgebung verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch und/oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell