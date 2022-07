Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Sportwagen entwendet - Autohaus geriet ins Visier von Unbekannten - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

Zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Montagmorgen (10 Uhr) ist ein Autohaus in der "Hindenburgstraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Auf dem Gelände des Autohändlers an der Ecke zur Straße "Im Himmelreich" knackten die Täter einen BMW vom Typ "M3" und machten sich mit dem weißen Sportwagen aus dem Staub. Zuvor stahlen die Diebe im Nahbereich womöglich zwei Kennzeichen eines Kundenfahrzeuges und brachten diese an dem BMW an. Möglicherweise ist der gestohlene BMW noch mit diesen Kennzeichen (WST-SW 171) unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, sich unter 05439/9690 oder 0541/327-3302 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell