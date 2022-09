Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen:46-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann, der sich vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, löste am Donnerstagabend im Böblinger Innenststadtbereich einen Polizeieinsatz aus, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Eine Bekannte des Mannes hatte sich bereits gegen 22.00 Uhr an die Polizei gewandt, da sie sich Sorgen um den 46-Jährigen machte. Während der Fahndungsmaßnahmen, die mehrere Streifenwagenbeatzungen durchführten, meldete eine Zeugin eine Person, die mutmaßlich alkoholisiert sei, auf der Straße liege und sich eine Schusswaffe an den Kopf halte. Die Person, bei dem es sich um den 46-Jährigen handelte, konnte in der Bebenhäuser Straße lokalisiert und letztlich auf einer Wiese im Bereich der Steinbeissstraße vorläufig festgenommen werden. Hierbei erlitt der 46-Jährige im Zuge des Einsatzes eines Polizeihundes eine leichte Verletzung. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine nicht geladene Schreckschusswaffe in der Hosentasche aufgefunden. Diese sowie mitgeführte Schreckschussmunition wurden beschlagnahmt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Während der sich anschließenden Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 46-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten und -beamtinnen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

