Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Marstallstraße in Ludwigsburg ereignete sich am Donnerstag zwischen 11.00 und 15.45 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der ersten Etage eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen die Fahrertür eines Mini und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell