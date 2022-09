Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Marbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die am Freitag gegen 11.20 Uhr einen Unfall in der Marbacher Straße in Ludwigsburg beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker befand sich zunächst hinter einer 18 Jahre alten Mercedes-Lenkerin auf der rechten Rechtsabbiegspur von der Bottwartalstraße in die Marbacher Straße. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wechselte der Unbekannte während des Abbiegevorgangs zunächst nach rechts auf die Busspur. Kurz darauf wollte er wohl zurück nach links wechseln, worauf die 18-Jährige ihrerseits nach links auswich und mit einem neben ihr fahrenden 59 Jahre alten Audi Fahrer zusammenstieß. Der Unbekannte, der mutmaßlich in einem silbernen Kleinwagen saß, setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht insbesondere Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuglenker machen können.

