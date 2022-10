Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Drei Brände in einer Nacht

Herdecke (ots)

In den Morgenstunden des Donnerstags (20.10) kam es in den Ortsteilen Schranke, Schraberg und Semberg zu drei Bränden im Zeitraum zwischen 00:05 und 02:30 Uhr. Zunächst wurden auf einer Ackerfläche "Im Siepen" durch bislang unbekannte Täter diverse Strohballen entzündet, wobei jedoch eine großflächige Ausbreitung des Brandes durch die Feuerwehr verhindert werden konnte. Gegen 01:40 Uhr und 02:25 Uhr gerieten dann zwei Altpapiercontainer in der Nierenfeldstraße sowie "Am Semberg" in Brand. Es entstand ein Gesamtsachschaden im vierstelligen Bereich.

