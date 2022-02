Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg vom 14.02.2022 // Weil am Rhein: Autoaufbrüche - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 40-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist dringend verdächtig, am vergangenen Mittwoch gegen 02.15 Uhr die Seitenscheiben von drei Pkws, welche im Bahnweg, beziehungsweise in der Lessingstraße, in Weil am Rhein geparkt waren, eingeschlagen zu haben, um aus den Fahrzeugen Gegenstände zu entwenden. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Mann durch eine Polizeistreife in unmittelbarer Nähe zu zwei der aufgebrochenen Fahrzeuge angetroffen werden. Bei einer Nachschau wurde dann in der Nähe noch ein weiteres Auto mit eingeschlagener Scheibe festgestellt. Im Rucksack des Tatverdächtigen wurden Gegenstände aus den Fahrzeugen aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Hauptverhandlungshaft angeordnet und Termin zur Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren bestimmt.

