POL-S: Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann steht im Verdacht am Samstag (17.09.2022) am Wilhelm-Geiger-Platz mehrere Kinder sexuell belästigt zu haben. Ein 17-Jähriger Zeuge gibt an, dass der Mann vor fünf oder sechs Kindern gegen 17.00 Uhr sein Geschlechtsteil entblößte und es ihnen gezeigt hat. Auf Ansprache auf sein Verhalten durch den 17-Jährigen und einen 18-Jährigen zeigte er auch ihnen sein Geschlechtsteil. Nach einem Streitgespräch entfernte sich der 32-Jährige zunächst in unbekannte Richtung. Bei einem erneuten Aufeinandertreffen circa 3 Stunden später kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Diese begaben sich daraufhin zum Polizeirevier Feuerbach. Da die Identität der möglicherweise geschädigten Kinder bislang nicht bekannt ist, werden Zeugen, weitere Geschädigte sowie die Eltern der Kinder gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

