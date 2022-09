Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 64-Jähriger hat am Samstag (17.09.2022) einen Jugendlichen sexuell belästigt. Der 16-Jährige befand sich gegen 18.20 Uhr auf Pilzsuche im Wald beim Fernsehturm auf der Waldau. Der Tatverdächtige näherte sich dem Geschädigten, holte sein Geschlechtsteil aus der Hose und manipuliert daran. Der Mann konnte in unmittelbarer Nähe durch Polizeibeamte festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

