Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wodkaflasche führt zu räuberischem Diebstahl

Schwelm (ots)

Am vergangenen Dienstag (18.10.) beobachtete der Ladendetektiv einer Netto-Filiale in der Bahnhofstraße gegen 19:30 Uhr wie eine bislang unbekannte Täterin eine Flasche Wodka aus einem Regal nahm und in Begleitung eines Mannes daraufhin ohne zu zahlen den Kassenbereich der Filiale verlassen wollte. Vor dem Ausgang wurden beide durch den 42-jährigen Ladendetektiv angesprochen, wobei die Tatverdächtigen verbal aggressiv auftraten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Ladendetektiv von beiden geschubst und geschlagen wurde. Daraufhin flüchteten der Mann und die Frau in unbekannte Richtung. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der 42 Jährige verlieb unverletzt.

