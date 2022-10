Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Raub auf Edeka-Filiale

Ennepetal (ots)

Am vergangenen Montag (17.10.) betraten gegen 20:30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter den Haupteingang einer Edeka-Filiale in der Voerder Straße. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zum Personalbereich und gelangten in ein dort befindliches Büro, in dem sich drei Mitarbeiter*innen (m 23, w 40, w 39) sowie ein Tresor befanden. Die Täter forderten alle drei Personen auf sich auf den Boden zu legen und ihnen das im Tresor befindliche Geld auszuhändigen. Weil sich der 23-jährige Mitarbeiter den unbekannten Männern in den Weg stellte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Tresor wurde anschließend geöffnet, die Täter entnahmen einen vierstelligen Betrag daraus und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der 23-jährige Ennepetaler wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Zwei männliche Personen zwischen 20 und 25 Jahren alt, trugen Kappe bzw. Kapuze über den Kopf gezogen, beide dunkel bekleidet.

Sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder den flüchtigen Personen erbittet die Polizei an die Polizeiwache in Ennepetal unter 02333 - 91664000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell