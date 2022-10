POL-EN: Kind bei Verstecken-Spiel von Kfz erfasst

Hattingen (ots) - Am Samstag, den 15.10.2022, in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 14.30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam den Schließzylinder einer Wohnungstür heraus und gelangten so in eine Wohnung. Hier durchsuchten die Täter sämtliche Schränke augenscheinlich nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld, bevor sie unerkannt entkamen. ...

