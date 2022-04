Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder, Krankenhausweg (ots)

Am Samstag, 02.04.2022 zwischen 05:30 Uhr und 14:10 Uhr kam es zu Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Baumholder. Ein in einer Parkbox geparkter PKW wurde von einem bis dato unbekannten Fahrzeug touchiert. Dabei verlor der Flüchtige ein Teil seiner rückwärtigen Fahrzeugbeleuchtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Baumholder.

