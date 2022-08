Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220822.4 Itzehoe: Jugendliche nehmen 15-Jährigem Geld ab

Itzehoe (ots)

Am Sonntagabend ist es in Itzehoe zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Schülers gekommen. Zwei Unbekannte nahmen dem Geschädigten Geld ab, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 18.00 Uhr war der 15-Jährige hinter dem Jahrmarkt auf dem Sandweg an der Störschleife in Richtung der Krämerstraße unterwegs. Er kam an einer Bank vorbei, auf der zwei Jugendliche saßen. Sie grüßten den Geschädigten zunächst und forderten dann die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt einer der Täter ein Messer so, dass es für den Schüler sichtbar war. Unter Drohungen händigte der Kellinghusener sein Geld aus und flüchtete anschließend.

Die Täter beschrieb er als 15 bis 16 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank mit dunklerem Teint. Beide Personen sprachen fließend Hochdeutsch und hatten kurzes, schwarzes, leicht gelocktes Haar. Eine trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose, die andere ein weißes T-Shirt und schwarze Turnschuhe. Hinweise auf diese Personen nimmt die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

