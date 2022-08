Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220822.3 Wrist: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Wrist (ots)

Unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stehend und unter Drogeneinfluss war ein Mann am Samstagabend in Wrist unterwegs. Ihn stoppte eine Streife und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Nach einem Zeugenhinweis auf eine Trunkenheitsfahrt überprüften Beamte gegen 22.30 Uhr den Fahrer eines Seats auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Der Mann, der leicht schwankend seinen Wagen verließ, räumte ein, vor Fahrtantritt Bier getrunken und Drogen konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von 1,65 Promille, einen Drogenvortest absolvierte der Hesse nicht. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und behielten Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Beschuldigten ein. Er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Vermutlich ob seines Rauschzustandes erfasste er die ganze Situation nicht so recht und war der irrigen Annahme, seinen Führerschein in ein paar Tagen zurückzubekommen.

Merle Neufeld

