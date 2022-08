POL-IZ: 220819.4 Vaale: Randalierer unterwegs

Bargenstedt (ots) - Am Dienstagnachmittag hat sich ein Dieb in ein Haus in Bargenstedt geschlichen und unbemerkt ein Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können. In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr befand sich die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Schmalenrade in ihrem Vorgarten. Die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses sei in dieser Zeit nicht ...

