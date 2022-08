Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220819.3 Bargenstedt: Dieb schleicht sich in Haus ein

Bargenstedt (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Dieb in ein Haus in Bargenstedt geschlichen und unbemerkt ein Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können.

In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr befand sich die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Schmalenrade in ihrem Vorgarten. Die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses sei in dieser Zeit nicht verschlossen gewesen. Die Chance nutzte ein Dieb, begab sich in das Innere des Gebäudes und stahl eine Geldbörse samt Inhalt, darunter Bankkarten und 40 Euro. Das Fehlen ihres Eigentums bemerkte die Geschädigte erst später und erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Eine verdächtige Person war ihr nicht aufgefallen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.

Merle Neufeld

