Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220819.2 Heide: Radlerin bestohlen

Heide (ots)

Am Donnerstagabend haben Jugendliche in Heide eine vorbeifahrende Radfahrerin bestohlen. Die Täter erbeuteten 50 Euro Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 19.00 Uhr war die Geschädigte auf einem Fahrrad an der Kreuzung Bahnhofstraße / Wulf-Isebrand-Platz unterwegs und passierte dort eine Jugendgruppe. Als sie an den jungen Leuten vorbeigeradelt war, bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche, die sich zuvor in einem Korb auf dem Gepäckträger befand. Die 50-jährige Dame drehte, sah noch die sich in Richtung Bahnhof entfernende Gruppe und fand schließlich ihre Handtasche am Boden, aus der lediglich das Bargeld fehlte.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ, die meisten von ihnen sollen weiße Hosen getragen haben.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell