POL-STD: Unbekannter Autofahrer fährt Elektrorollerfahrerin in Buxtehude an - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, Unbekannte entwenden Navigationsgeräte aus landwirtschaftlichen Maschinen

Stade (ots)

1. Unbekannter Autofahrer fährt Elektrorollerfahrerin in Buxtehude an und kümmert sich nicht um den Unfall - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:10 h ist es in Buxtehude in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Eine 23-jährige Fahrerin eines Elektrorollers aus Bremervörde war zu der Zeit auf dem Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung Altstadt auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle unterwegs.

Aus der Bleicherstraße kam zur Unfallzeit ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen Auto aus Richtung Hansestraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Er bog dabei mit quietschen Reifen und überhöhter Geschwindigkeit ab, übersah offenbar die Rollerfahrerin und prallte mit dieser zusammen.

Die junge Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zum Verursacher machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 auf der Buxtehuder Wache zu melden.

2. Unbekannte entwenden Navigationsgeräte aus landwirtschaftlichen Maschinen

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 h und heute Morgen, 08:00 h sind bisher unbekannte Täter in Hagenah in der Straße Trift über den Zaun auf das Gelände eines dortigen Landmaschinenhandels gelangt und haben aus den dort abgestellten Zugmaschinen die Navigationshardware entwendet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich an diesem Tatort auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Vermutlich hängt diese Tat mit dem Einbruch bei einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen im Wiesenweg zusammen, bei dem ebenfalls hochwertige Navi-Geräte abhandengekommen sind (Wir berichteten heute Vormittag).

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144606410 bei der Polizeistation Oldendorf zu melden.

