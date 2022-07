Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in einer Wohnung in Wilhelmshaven - Nachbarn reagierten frühzeitig

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 20.07.2022, kam es gegen kurz vor 16 Uhr zu einem Brand in der Mozartstraße. Nachbarn bemerkten den Brandmeldealarm und informierten die Feuerwehr, die den Brand in der im 2. Obergeschoss liegenden Wohnung des Mehrparteienhauses löschen konnten. Nach ersten Erkenntnissen musste in der Folge eine 77-Jährige medizinisch versorgt werden, die Brandursachenermittlungen dauern an.

