Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geldbörsendiebstahl in Bockhorn - Unbekannte lenkten einen Einkäufer ab, entwenden u.a. eine EC-Karte und setzen diese zur Bargeldabhebung ein

Bockhorn (ots)

Am Dienstagmittag, 19.07.2020, kam es gegen 11:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Steinhausener Straße zu einem Geldbörsendiebstahl. Die bislang unbekannten Täter haben einen 68-Jährigen in ein Gespräch verwickelt und dabei die Geldbörse aus einer mitgeführten Stofftasche entwendet.

Nur etwa 15 Minuten später wurde mittels Einsatz der zuvor entwendeten EC-Karte an einem Bankautomaten Am Markt ca. 2000 Euro abgehoben.

Ein aufmerksamer Jugendlicher fand die Geldbörse gegen 13:40 Uhr an der Steinhauser Straße und alarmierte die Polizei.

Die männlichen Täter sollen eine südländische Erscheinung gehabt und eine braune Oberbekleidung, sowie einen Hut oder eine Mütze getragen haben.

Weitere Zeugen, die auffällige Personen in dem Verbrauchermarkt, in dessen Nähe bzw. verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell