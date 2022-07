Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fundunterschlagung eines Handys in Schortens - Unbekannter nutzt eine günstige Gelegenheit, gesucht werden ein IPhone Mini in rot und Zeugenhinweise

Schortens (ots)

Mittwochnachmittag, 13.07.2022, kam es zwischen 16:00 Uhr und 16:55 Uhr auf der Olympiastraße im Ortsteil Roffhausen zur Unterschlagung eines I-Phone 12 Mini in rot. Die Verliererin hatte ihr Telefon kurzfristig unbeaufsichtigt gelassen, so dass eine unbekannte Person innerhalb dieser knappen Stunde das IPhone an sich genommen haben muss. Da dieses bis zum heutigen Tage nicht abgegeben wurde, geht die Polizei davon aus, dass es sich in Besitz des Täters/der Täterin befinden muss. Da der Bereich der Olympiastraße in den Nachmittagsstunden in der Regel gut frequentiert wird, erhofft sich die Polizei, dass Spaziergänger, Fahrradfahrer oder andere Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04461/9849330 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell