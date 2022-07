Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrollen mit teuren Folgen für eine 63-Jährige aus den Niederlanden - Beamte fanden gleich 20 Joints

Varel (ots)

Am Dienstagnachmittag, 19.07.2022, war eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Varel zu verkehrsregelnden Maßnahmen in Dangast an der Kreuzung Edo-Wiemken-Straße/Auf der Gast eingesetzt. In einem wartenden Fahrzeug nahmen die Beamten gegen 16.55 Uhr deutlichen Marihuana Geruch wahr. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass eine 63-Jährige aus den Niederlanden im Besitz von mehr als 20 Joints war.

Gegen die 63-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, die Joints beschlagnahmt, sowie eine Sicherheitsleistung erhoben.

Gegen 19.20 Uhr kontrollierten die Beamten in der Beethovenstraße einen 31-Jährigen der den Pkw nicht nur ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte, sondern auch noch unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen. Auch dieser Fahrzeugführer muss sich nun mit den Folgen des gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens auseinandersetzen.

