Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Seniorin bei Wohnungseinbruch anwesend - Polizei sucht Zeug*innen

Wetter (ots)

Am vergangenen Sonntag (16.10.) wurde die Polizei gegen 17:35 Uhr von einer 86-jährigen Hausbewohnerin aus der Hauptstraße zwecks Einbruch alarmiert. Zwei bislang unbekannte Täterinnen hatten kurz zuvor erst vergebens an ihrer Haustür geklingelt und sich dann Zugang zu ihrer Wohnung durch Aufhebeln der Terrassentür verschafft. Als die Seniorin die beiden Frauen bemerkte, versteckte sie sich zunächst im Badezimmer im Obergeschoss und verständigte die Polizei. Aus dem Fenster konnte sie beobachten, wie sich die beiden tatverdächtigen Frauen kurz darauf in einem kleinen, blauen Pkw von der Tatörtlichkeit in Fahrtrichtung Hagener Straße entfernten. Es konnte keine Tatbeute erlangt werden. Eine anschließende Nahbereichsfahnung verlief negativ.

Die beiden flüchtigen Frauen können wie folgt beschrieben werden:

- beide weiblich - Person 1: helles Oberteil - Person 2: 16 - 18 Jahre alt, ca. 155cm groß, lange und dunkle Haare, schwarze Kleidung, dunkle Hautfarbe

Die Polizei sucht jetzt Zeug*innen, die Hinweise zum Geschehen oder den flüchtigen Personen geben können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Wetter unter 02335 - 9166 7000.

