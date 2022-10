Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 30.09.2022, 02.30 Uhr bis zum Freitag, den 14.10.2022, 15.30 Uhr drückten unbekannte Täter gewaltsam ein Badezimmer auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Das Innere des Hauses wurde nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck entwendet. Der oder die Täter entkamen anschließend unerkannt.

