POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße

Sprockhövel (ots) - Am 15.10.2022, gegen 02:05 Uhr, kam es auf der Bochumer Straße in Niedersprockhövel zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Ein 19-jähriger Sprockhöveler befuhr mit seinem Nissan Micra die Bochumer Straße und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er so mit der Bordsteinkante, dass sein Hinterrad ...

