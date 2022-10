Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Teile von Modelleisenbahnsammlung bei Einbruch entwendet

Gevelsberg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 22.09.2022 um 18:15 Uhr und dem 13.10.2022 um 18:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zu einer in der Wittener Straße ansässigen Firmenhalle. Dort durchsuchten sie Schränke sowie Schubladen und entwendeten schließlich diverse Teile einer Modelleisenbahn in vierstelligem Wert. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

