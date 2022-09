POL-GE: Tatverdächtiger hat sich gestellt - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Die Kriminalpolizei sucht mit Hilfe von Fotos nach einer tatverdächtigen Taschendiebin. Die Gesuchte steht im Verdacht, am Mittwoch, 8. Juni, 2022, einer 77 Jahre alten Frau zwischen 17 und 18 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Velentinstraße in Hassel die Geldbörse aus der Tasche gestohlen zu haben. Als die Geschädigte den Verlust ...

