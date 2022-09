POL-GE: Folgemeldung zu "Pferd tödlich verletzt - Zeugen gesucht"

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, 20. September 2022, kam es gegen 14.20 Uhr zu einem versuchten schweren Raub in Bismarck. Zwei 10-jährige Kinder wurden an einer Haltestelle im Trinenkamp von zwei 12-jährigen Kindern und einem 14-jährigen Jugendlichen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zu der Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem die Tasche eines Geschädigten durchsucht und kein Bargeld aufgefunden ...

