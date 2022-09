POL-GE: Brand in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Wohnungsbrand in Bulmke-Hüllen am Montagmorgen, 19. September 2022, wurde ein Anwohner vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zuvor war gegen 8.30 Uhr eine Couch in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Skagerrakstraße in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Der 45-jährige ...

