Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei fasst Graffiti-Sprayer

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 19. September 2022, kam es gegen 7 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer privaten Grundstücksmauer in Erle. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Straftat in der Bruktererstraße, verständigte die Polizei und teilte am Telefon eine detaillierte Beschreibung des Täters mit. Bereits während der Anfahrt zum Einsatzort wurde die Polizei auf einen Mann aufmerksam, auf den die Beschreibung passte. Bei dem Verdächtigen wurden drei Spraydosen aufgefunden und an seinen Händen waren frische Farbflecken zu erkennen. Eine Überprüfung des Mannes, der zuerst falsche Personalien nannte, ergab, dass gegen den 27-jährigen Gelsenkirchener mehrere Haftbefehle vorlagen. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest, brachten ihn in das Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige gegen ihn.

