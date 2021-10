Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - versuchter Raub auf Kioskbetreiber - Geschädigter wurde schwer verletzt

Kamen (ots)

Ein 44-jähriger Kioskbetreiber wurde am Samstagmorgen (16.10.2021) in Methler von einem unbekannten Mann angegriffen. Gegen 7.45 Uhr wollte der Geschädigte vor seinem kleinen Geschäft an der Germaniastraße Reklamefahnen anbringen. Plötzlich wurde er von einer unbekannten Person unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, ihm das Bargeld aus seiner Kasse zu geben.

Der Kioskbetreiber verteidigte sich reflexartig mit der Fahnenstange und es kam zu einem Kampf mit der Täter. Der 44-Jährige erlitt durch das Messer mehrere Verletzungen.

Der Täter flüchtete daraufhin mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Wasserkurl.

Der Geschädigte wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ungefähr 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß und schlank. Kurze blonde Haare, maskiert mit einer OP Maske. Er trug ein dunkelgraues Basecap mit weißem Emblem auf der Vorderseite, eine olivgrüne Jacke mit weißen Streifen und roten Emblemen, eine schwarze Jogginghose und graue, knöchelhohe Sneaker.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell