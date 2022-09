Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen Taschendiebstahls/Wer kennt die Tatverdächtige

Gelsenkirchen (ots)

Die Kriminalpolizei sucht mit Hilfe von Fotos nach einer tatverdächtigen Taschendiebin. Die Gesuchte steht im Verdacht, am Mittwoch, 8. Juni, 2022, einer 77 Jahre alten Frau zwischen 17 und 18 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Velentinstraße in Hassel die Geldbörse aus der Tasche gestohlen zu haben. Als die Geschädigte den Verlust einen Tag später anzeigte und ihre Debitkarte beim Geldinstitut sperren ließ, teilte man ihr mit, dass bereits Geld vom Konto abgebucht worden sei. Diese Abbuchung in einer Filiale des Geldinstitutes an der Polsumer Straße wurde videografiert. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/87862

Hinweise zu der Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

