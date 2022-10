Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Unfall unter Alkoholeinfluss, zwei Beifahrer verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 15.10.2022, gegen 02:05 Uhr, kam es auf der Bochumer Straße in Niedersprockhövel zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Ein 19-jähriger Sprockhöveler befuhr mit seinem Nissan Micra die Bochumer Straße und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er so mit der Bordsteinkante, dass sein Hinterrad abbrach. Er schaffte es nicht seinen Pkw rechtezeitig zu bremsen und kollidierte weiter mit einem abgeparkten Mazda in einer Grundstückseinfahrt. Die Airbags in dem Pkw des 19-Jährigen lösten aus. Weiter befanden sich ein 21-jähriger Sprockhöveler und ein 23-jähriger Bochumer in dem verunfallten Nissan. Beide Beifahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Laufe der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 19-Jährige das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 40.000 Euro.

