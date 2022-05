Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Büroräume eines KFZ- Handels - 22-Jähriger entwendet Pkw #polsiwi

Neunkirchen/ Wilnsdorf (ots)

Am Samstagabend (21.05.2022) ist es gegen 19:10 Uhr zu einem Einbruch in die Büroräume eines KFZ-Handels an der Kölner Straße in Neunkirchen gekommen. Zahlreiche Fahrzeugschlüssel sind entwendet worden. Ein 22- Jähriger setzte sich anschließend in einen nicht zugelassenen Peugeot und fuhr davon. Einem 21-jährigen Autofahrer fiel der Peugeot anschließend im Bereich der L723 zwischen Gilsbach und Wilden auf. Nicht nur, weil der Pkw keine Kennzeichen hatte, auch, weil das Fahrzeug starke Schlangenlinien fuhr. Der 22- jährige Fahrzeugführer konnte seitens der eingesetzten Beamten angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest verliefen positiv. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der junge Mann nicht. Er musste die Beamten daher zur Polizeiwache begleiten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Weitere Fahrzeugschlüssel, die dem Einbruch zuzuordnen waren, konnten bei zwei 52- und 29-jährigen Männern aufgefunden werden, die zuvor im Bereich der Kölner Straße randalierten. Sie entwendeten zuvor drei leere Kisten Bier und warfen Flaschen auf die Straße. Da die Männer stark alkoholisiert waren, wurden sie in Gewahrsam genommen.

Wer letztendlich in den KFZ-Handel eingebrochen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche das zuständige Kriminalkommissariat bereist übernommen hat. Gegen den 22-Jährigen ermittelt zusätzlich das Verkehrskommissariat u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell